Nach Innovationspreis und Finanzspritze - Sangerhäuser Firma will mit Basalt Europa aufmischen

Georgi Gogoladze steht in der Halle der Deutschen Basalt Faser GmbH in Sangerhausen. Hier werden Basaltfasern produziert, die aufgerollt gelagert werden.

Sangerhausen/MZ - Seit 14 Jahren gibt es die Deutsche Basalt Faser GmbH in Sangerhausen. Es waren nicht immer leichte Zeiten, doch aktuell dürfte es so gut laufen wie noch nie. Das Unternehmen des Georgiers Georgi Gogoladze hat eine Finanzspritze in Höhe von 1,73 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsministerium des Landes erhalten. Dies steht in Zusammenhang mit dem Innovationspreis Mitteldeutschland, den die Firma im vergangenen Jahr erhielt.