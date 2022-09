Nach hitziger Debatte im Stadtrat - Sangerhausen stellt warmes Wasser in den Turnhallen wieder an

Das Warmwasser-Verbot vom 3. August wird wieder aufgehoben. Welche Argumente in der langen Diskussion vorgebracht wurden.

Symbolfoto - In den städtischen Turnhallen von Sangerhausen wird das warme Wasser wieder angestellt.

Sangerhausen/MZ - In den städtischen Turnhallen in Sangerhausen wird bald wieder warmes Wasser fließen. Das ist das Ergebnis einer langen Diskussion am Donnerstagabend beim Stadtrat Sangerhausen. Man werde die Aufhebung des Verbots sofort umsetzen, allerdings könne es dennoch ein paar Tage dauern, bis alle Voraussetzungen dafür erfüllt seien, sagte Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD).