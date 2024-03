Bürgermeisterwahl: Daniel Kirchner hatte die Stichwahl in Allstedt deutlich für sich entschieden. Da es jedoch einen Wahleinspruch von AfD-Kandidatin Cathèrine Kayser gab, muss der Stadtrat nun über die Gültigkeit der Wahl entscheiden.

Daniel Kirchner hat die Stichwahl in Allstedt gewonnen.

Allstedt/MZ. - Die Einspruchsfrist nach der Veröffentlichung des Ergebnisses musste eingehalten werden. Deshalb hat Allstedts Stadtrat nicht schon am Montagabend über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl entschieden, sondern trifft sich am Donnerstag für eine eigene Sitzung zu dem Thema.

AfD-Kandidatin legte Einspruch ein

Die Stadträte müssen darüber entscheiden, ob die Wahl am 11. Februar und die Stichwahl am 25. Februar ordnungsgemäß über die Bühne gegangen sind und Einzelbewerber Daniel Kirchner, der die Stichwahl mit 73,08 Prozent Stimmenanteil mehr als deutlich gewonnen hat, neuer Bürgermeister der Einheitsgemeinde werden soll.

Dabei haben sie einen Wahleinspruch von AfD-Kandidatin Cathèrine Kayser abzuwägen, die es am 11. Februar mit 14,91 Prozent nicht in die Stichwahl geschafft hatte und Kirchner unzulässige Wählerbeeinflussung vorwirft. Hauptgrund ist ein Werbeflyer, in dem sich mehrere Ortsbürgermeister der Einheitsgemeinde Allstedt für Kirchner ausgesprochen hatten.

Stadtrat entscheidet über Gültigkeit der Bürgermeisterwahl

Der Stadtrat hat verschiedene Möglichkeiten: Er kann feststellen, dass die Einwendungen gegen die Wahl unzulässig sind oder dass sie zulässig, aber nicht begründet sind, damit zurückgewiesen werden und die Wahl gültig ist.

Oder er stellt fest, dass die Einwendungen begründet sind, die ihnen zugrundeliegenden Tatbestände das Wahlergebnis aber nicht oder nur unwesentlich beeinflusst haben. Auch dann wäre die Wahl gültig. Oder die Tatbestände sind so schwerwiegend, dass das Wahlergebnis neu festgestellt oder berichtigt oder die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird.

Wird die Gültigkeit der Wahl festgestellt, dann steht die Bestellung Kirchners als Bürgermeister für zunächst zwei Jahre auf der Tagesordnung. Eine reguläre Berufung ist nicht möglich, so lange unklar ist, ob gegen die Wahl geklagt wird.