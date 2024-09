Eine junge Frau aus der Ukraine sucht ihren Weg in Sangerhausen im Beruf wie im Sport. Was sie gern werden möchte.

Sangerhausen/MZ. - Der Tag müsste viel mehr als 24 Stunden haben. So jedenfalls sieht das Iana Tiganova. Sie hat nämlich allerhand zu tun. Da ist der Beruf, Tochter Anna, die Musikschule, die Weiterbildung und die bevorstehende Prüfung in Deutsch (Sprachkurs BII). Was die junge Ukrainerin so umtreibt, sind auch ihre Träume, die sie unbedingt noch verwirklichen möchte.