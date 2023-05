Das Müntzer-Fest in Allstedt war vom Mühlen-, Gesellen- und Heimatverein und der Feuerwehr vorbereitet worden. Sind die Erwartungen erfüllt worden? Was als nächstes ansteht.

Allstedt/MZ - Die Zelte und Pavillons sind wieder abgebaut, die Tische und Bänke zusammengeklappt, die Kostüme im Schrank verstaut. Das Allstedter Organisationskomitee des Müntzer-Gedenkens wird sich zwar erst in der übernächsten Woche zur Auswertung treffen, die erste Bilanz zur Feier von Müntzers Einzug in Allstedt am Pfingstsamstag fällt aber durchweg positiv aus.