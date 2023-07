Philine Ehrich beginnt im August eine Musical-Ausbildung an der Stage School Hamburg, an der auch Helene Fischer gelernt hat.

Nach dem Abi zum Traumberuf: Allstedterin geht an die Stage School Hamburg

Stipendium in der Tasche

Philine Ehrich beginnt eine Musicalausbildung an der Stage School Hamburg und hat dort ein Vollstipendium zugesprochen bekommen.

Allstedt/MZ - Dass sie Schauspielerin werden will hat Philine Ehrich schon im Kindergarten gewusst. „Es gibt da so ein Bild – wir sollten malen, was wir später mal machen wollen“, erzählt sie. Auf ihrem Bild steht ein Mädchen auf einer großen Bühne.