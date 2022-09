Nach Brand im Wippra: Feuerwehr übt Kritik am Zustand der Waldwege

Montagnacht brannte es an der Talsperre Wippra.

Wippra/MZ - Nach dem Waldbrand in der Nacht zu Dienstag an der Talsperre Wippra gibt es Kritik am Forstbetrieb. „Es war gut, dass auch Feuerwehren mit kleinen Fahrzeugen da waren, sonst wären wir gar nicht bis zum Brandort gekommen“, erklärte Wippras Wehrleiter Arno Kalina.