Kriminalität in Mansfeld-Südharz Nach Attacken auf Frauen in Sangerhausen und Hettstedt - So reagiert die Staatsanwaltschaft
Ein 43-Jähriger, der Frauen massiv belästigt haben soll, muss möglicherweise mit weiteren Konsequenzen rechnen. Die hallesche Staatsanwaltschaft prüft Sanktionen gegen den aus Afrika stammenden Mann.
14.11.2025, 18:30
Sangerhausen/MZ. - Nach den Vorfällen in dieser Woche in Sangerhausen und Hettstedt prüft die hallesche Staatsanwaltschaft weitere Sanktionen gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen.