  4. Kriminalität in Mansfeld-Südharz: Nach Attacken auf Frauen in Sangerhausen und Hettstedt - So reagiert die Staatsanwaltschaft

Ein 43-Jähriger, der Frauen massiv belästigt haben soll, muss möglicherweise mit weiteren Konsequenzen rechnen. Die hallesche Staatsanwaltschaft prüft Sanktionen gegen den aus Afrika stammenden Mann.

Von Frank Schedwill 14.11.2025, 18:30
Blick auf den Bahnhof in Sangerhausen. Hier wurde am Dienstag eine 28-Jährige von dem 43 Jahre alten Mann belästigt. Am Hettstedter Busbahnhof gab es einen weiteren Vorfall.
Sangerhausen/MZ. - Nach den Vorfällen in dieser Woche in Sangerhausen und Hettstedt prüft die hallesche Staatsanwaltschaft weitere Sanktionen gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen.