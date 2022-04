Nach Attacke auf die Sangerhäuser Heineschule: Polizei schickt Spuren ans LKA

Der Fall Heineschule ist von der Polizei bisher unter dem Tatbestand „Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion“ einklassifiziert worden. Auch das LKA ist in diesen Fall involviert.

So sah es nach dem Brandanschlag im Eingangsbereich der Sangerhäuser Heineschule aus.

Sangerhausen/MZ - Nach dem Brandanschlag auf die frisch sanierte Sangerhäuser Heineschule ermittelt die Kripo weiter auf Hochtouren. An der Untersuchung ist mittlerweile auch das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in Magdeburg (LKA) beteiligt. „Bereits am Donnerstag sind Spuren vom Tatort ans LKA geschickt worden“, sagte Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers. Es handelt sich dabei unter anderem um die Reste der Spraydose, die bei dem Vorfall explodiert war.