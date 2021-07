Nach 37 Jahren: Riestedts Wehrleiter Helmut Modl gibt seinen Posten ab

Riestedt/MZ - Eine Ära geht in diesen Tagen in Riestedt zu Ende: die Ära Helmut Modl. Insgesamt 37 Jahre lang stand der 67-Jährige der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes vor, mehr als ein halbes Jahrhundert ist er dort schon Mitglied. Nun gibt er das Strahlrohr, wie er sagt, symbolisch an seinen Sohn Sebastian weiter, der die Wehr in Riestedt künftig führen wird.

Große Fußstapfen für den Nachfolger

Das soll am Freitagnachmittag dieser Woche im Rahmen eines Grillfestes auf dem Gelände der Riestedter Feuerwehr geschehen. Beide Modls haben dazu eingeladen. Sebastian Modl, 35, war im Juni im Stadtrat zum neuen Wehrleiter und Nachfolger seines Vaters ernannt worden und weiß, dass er in große Fußstapfen tritt. „Das, was Helmut Modl geleistet hat, ist herausragend“, lobt Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD). Der scheidende Wehrleiter habe fast seine komplette Freizeit für die Wehr eingesetzt und diese mit seiner ruhigen und besonnenen Art über Jahrzehnte geprägt. Ebenso zieht Stadtwehrleiter Thomas Klaube, der für alle Feuerwehren im Sangerhäuser Stadtgebiet zuständig ist, den Hut vor Modls Lebenswerk.

Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (parteilos) verweist auf das gesellschaftliche Engagement des scheidenden Wehrleiters: „Helmut Modl hat sehr viel für den Ort getan.“ Die Feuerwehr habe sich neben der Brandbekämpfung und dem Brandschutz auch um das Vereinsleben in dem 1.300 Einwohner zählenden Sangerhäuser Ortsteil verdient gemacht. „Die Feuerwehr ist fest im Ort integriert“, sagt Schmidt. Egal ob Erntedankfest oder die traditionellen Veranstaltungen zum 1. Mai, auf die Feuerwehr sei immer Verlass gewesen. „Ich gehe fest davon aus, dass das so bleibt“, sagt der Ortsbürgermeister.

Wehrleiter ist stolz auf die fast 50-köpfige Feuerwehrtruppe

Modl selbst ist stolz auf seine insgesamt fast 50-köpfige Feuerwehrtruppe, die aus der Einsatz- und der Altersabteilung sowie den Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr besteht. Er sagt: „Ich habe es nie bereut, Wehrleiter in Riestedt zu sein“. Auch, wenn es nicht immer einfach gewesen sei, erinnert er sich an viele Großeinsätze, bei denen die Riestedter gefordert waren und dort ihren Mann beziehungsweise ihre Frau standen. Ein einschneidendes Erlebnis sei beispielsweise der Brand auf der Mülldeponie im Ort gewesen, der am 3. Juli 2008 ausbrach. Das Feuer entzündete sich danach immer wieder, so dass die Wehr innerhalb von zwei Monaten etwa 15 Mal ausrücken und löschen musste. Weitere Großeinsätze gab es bei schweren Verkehrsunfällen oder als im August und September 2011 nach Starkregen gleich drei Schlammlawinen Riestedt überspülten. „Wir waren immer in der Lage, die Einsätze abzusichern“, sagt Modl. Obwohl es nicht einfach sei, die Wehr auch tagsüber einsatzbereit zu halten. Viele Mitglieder arbeiten außerhalb. Im Notfall werde Riestedt von den Wehren aus Gonna und Emseloh unterstützt.

Helmut Modl ist aber auch eines der Gesichter der Werbekampagne, mit der Riestedts Feuerwehrleute seit zwei Jahren auf Großplakaten nach neuen Mitgliedern suchen. Die Kampagne wurde ausgezeichnet und von anderen Wehren übernommen. So ist es kein Wunder, dass der 67-Jährige auch nach seinem Abschied als Wehrleiter weiter in der Altersabteilung der Feuerwehr mitwirken wird. Er wolle vor allem seinen Sohn unterstützen. „Ich möchte ihn nicht ins kalte Wasser werfen“, sagt er. Wenn Not am Mann sei, rücke er auch künftig mit aus. „Das ist Ehrensache“, sagt Modl. Der scheidende Wehrleiter weiß aber auch, dass vieles nicht möglich gewesen wäre, hätten ihn seine Frau und die Kinder nicht unterstützt. „Wenn sie nicht mitspielen, dann kannst du das nicht so lange machen.“ Das hatte er bereits im vergangenen Jahr gesagt. Damals bekam er für seinen langjährigen Einsatz den „Blumenstrauß der Woche“ der MZ.