Nach 20 Jahren als Jugendwart übergibt „Jenne“ das Amt

20 Jahre hat Jens Gebelein (3. v .r.) die Jugendwehr in Roßla geleitet. Nun übergibt "Jenne" sein Ehrenamt an Daniel Decker (2. v. r.), bleibt aber weiter Jugendwart der Gemeindewehr Südharz.

Roßla/MZ - In Roßla (Mansfeld-Südharz) ist es Tradition: Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr berichten zuerst die Jüngsten, was sie gelernt und unternommen haben. 23 Kinder, sagte Kinderwartin Nicole Wiechert, waren zum Jahreswechsel bei den Mini-Löschern aktiv - trotz Corona-Bedingungen. Und sie war nicht wenig stolz, Emma, Anna, Mia und Tanja an die Jugendwehr zu übergeben, die neuerdings Daniel Decker leitet.