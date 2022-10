Nach 0:1 noch zum 6:1-Kantersieg - SV Kelbra entscheidet Kreisderby gegen Arnstedt für sich

Das Kreisderby zwischen dem SSV Eisleben und Romonta Stedten verlief hingegen ausgeglichener. Am Ende stand es 1:1.

Kelbra/MZ - Fünf Minuten waren im Duell der Fußball-Landesliga Staffel Süd zwischen dem SV Kelbra und Edelweiß Arnstedt gespielt, da brachte Victor Ramon Roldan Arias den Gast in Führung. Es schien, als sollten die Arnstedter auch im achten Spiel gegen Kelbra ungeschlagen bleiben. Am Ende aber kam es völlig anders, die Kelbraer entschieden das Kreisderby vor allem in der Höhe überraschend mit 6:1 Toren für sich.