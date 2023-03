Halle/Sangerhausen - Toni D. (31) und Marco S. (51) wurden am Montag von Justizbeamten in Hand- und Fußfesseln in den Saal 96 des Landgerichts Halle gebracht. Beide sitzen seit Monaten in U-Haft. Am Nachmittag des 1. Septembers 2022 hatte die Polizei bei der Durchsuchung einer Laube in der Sangerhäuser Gartensparte „Hinteres Hasental“, die laut Staatsanwaltschaft von beiden genutzt wurde, eines größten Drogenlager entdeckt, die je in Sangerhausen gefunden wurden: Im Keller des Gebäudes fielen den Ermittlern 16 Kilogramm Cannabis, 6,18 Kilo Amphetamin, 5,7 Kilo des schwächeren Levomethamphetamins, 40,7 Gramm Kokain sowie 324 Gramm an Ecstasy-Tabletten in die Hände - dazu jede Menge Verpackungsmaterial. Aber auch in der Küche und im Wohnzimmer des Gebäudes waren Drogen versteckt: Insgesamt 158,5 Gramm Cannabis, 71,1 Gramm Methamphetamin, 51,51 Gramm Amphetamin, 7,38 Gramm Ecstasy-Tabletten sowie 35,5 Gramm Marihuana fand die Kripo dort.

