Die erst achtjährige Nastasia Menzel hat bei „Jugend musiziert“ herausragende 25 Punkte bekommen. Warum sie nicht zum Landeswettbewerb fährt und welche weiteren Instrumente sie noch lernen will.

Sangerhausen/MZ. - Sie war gerade erst acht Jahre alt geworden, als sie sich jetzt zum ersten Mal dem großen Wettbewerb „Jugend musiziert“ gestellt hat. Nastasia Menzel startete in der jüngsten Altersklasse 1a, brachte im Wettinersaal der Kreismusikschule in Sangerhausen in Klavierbegleitung von Dimitre Bitterolf ihr Klarinetten-Programm auf die Bühne – einen abwechslungsreichen Mix aus sechs kurzen Stücken.