Musikschüler in Sangerhausen proben als Orchester hart für Händel und Bond

Sangerhausen/MZ - So ein Probenwochenende der Jungen Philharmonie hat es in sich: Am Freitagabend nach der Schule kommen die Orchestermitglieder zusammen, am Samstagmorgen geht es weiter und mit Pausen bis in den späten Abend hinein. Auch am Sonntag wird nicht lange ausgeschlafen - und noch mal bis zum Nachmittag geprobt.