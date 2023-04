Babette Mühlstädt von der Allstedter Stadtmühle und Rainer Pöschmann von "Spirit of Oak" am Fass mit der Whisky-Sonderabfüllung "Fürstenpredigt 1524".

Allstedt/MZ - Er hat sich schon deutlich entwickelt - der Whisky „Fürstenpredigt 1524“. Vor nicht ganz einem Jahr, am 5. Mai 2022, hatten die Whiskyliebhaber von der Spirit of Oak GmbH aus Plauen das 80-Liter-Fass in der Hofstube auf Burg und Schloss Allstedt eingelagert. Die Idee: Dieser Tropfen sollte dort reifen, wo Müntzer einst seine energiegeladene Ansprache an die Fürsten hielt. Und im Juli 2024 - zum 500-Jährigen der Fürstenpredigt - in Flaschen abgefüllt werden.