Statt Entsorgung noch mehr Müll Stapel an illegal entsorgten Autoreifen in Südharz wächst: Wie die Behörden jetzt reagieren

Bereits im November 2022 wurden 94 alte Autoreifen am Breitunger Weg in Südharz entdeckt. Abgeholt beziehungsweise entsorgt wurden sie trotz Meldung an die Behörden bisher nicht. Und im Gegenteil: Es wurden weitere Reifen illegal dort abgeladen.