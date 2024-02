Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein Motorradfahrer in Hettstedt verantworten.

Motorradfahrer ohne Führerschein und unter Drogen in Hettstedt erwischt

Hettstedt/MZ. - Bei einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße in Hettstedt hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Motorradfahrer mehrerer Delikte überführt. Zum einen konnte der 38-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Zudem gehörte das angebrachte Kennzeichen nicht zum Fahrzeug und ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Bußgeldverfahren gegen den Hettstedter eingeleitet.