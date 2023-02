Bereist vor einiger Zeit wurden im Roßlaer Solarpark im Landkreis Mansfeld-Südharz acht Schafe womöglich von einem Wolf getötet. Nun wurde erneut ein Schaf gerissen. Was bisher bekannt ist und wann gesicherte Erkenntnisse vorliegen sollen.

Wölfe in Mansfeld-Südharz?

Blick in den Solarpark in Roßla. Die Schafe dienen dort als Rasenmäher.

Rossla - Im Solarpark nördlich der früheren B 80 in Roßla hat es in der Nacht zu Donnerstag erneut eine Attacke auf Schafe gegeben. „Diesmal wurde eines der Tiere gerissen und getötet“, sagte Michael Unger, Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums in Iden.