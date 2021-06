Mittelhäuser Rohne-Racker machen sich auf zur nächsten Tour

Mittelhausen - Na das ging ja fix: Nur zwei Wochen nach dem Start haben die Rohne-Racker in Mittelhausen die Kilometer für ihre große Deutschland-Tour zusammen. „Am Dienstagmorgen stand das Konto bei 2.062 Kilometern - für die Tour brauchten wir 2.047“, freut sich Antje Rübsam, die Leiterin der Sport-Kita in Mittelhausen.

Als Ersatz für den Familienwandertag, zu dem man sonst immer gegen Ende des Kindergartenjahrs mit den Kleinen und ihren Eltern aufbricht und der schon wieder Corona zum Opfer gefallen ist, hatten sich die Erzieherinnen die virtuelle Tour zu beliebten Ausflugszielen ausgedacht. Unter anderem standen der Leipziger Zoo, Karl’s Erlebnis-Dorf an der Ostsee und der Playmobil Funpark in Bayern auf dem Reiseplan. Die wurden nicht in echt angesteuert, sondern die nötigen Kilometer beim Laufen und Radfahren in der Region gesammelt. Abgerechnet wurde über eine Lauf-App.

Rohne-Racker wandern virtuell weiter nach Bremen, Köln und Mainz

Rund zwei Dutzend Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde haben mitgemacht und innerhalb von zwei Wochen die nötigen Kilometer zusammengewandert, -gejoggt und -geradelt, erzählt Rübsam. Die meisten seien rund um Allstedt und Sangerhausen unterwegs gewesen. Auch Ausflüge in die Hohe Schrecke steuerten Kilometer zum Gesamtziel bei. Sobald eines der virtuellen Etappenziele erreicht war, gab’s für die Kinder einen Button mit dem entsprechenden Motiv.

Und jetzt? Geht es natürlich auf die nächste Tour. „Unser Projekt soll bis zum 16. Juli weiter laufen“, sagt Rübsam. Auf ihrer zweiten großen Runde durch Deutschland steuern die Rohne-Racker zunächst das Erlebnismuseum „Universum“ in Bremen an und statten den Stadtmusikanten einen Besuch ab. Weiter geht’s ins Phantasialand nach Köln, dann zum Indoorspielplatz Maxiland nach Mainz und in den Europapark Rust. Über die Therme Erding in Bayern geht es nach Tschechien und auf eine Stadtrundfahrt nach Prag. Dann wird noch der Erlebnispark Turisede bei Dresden angesteuert und schließlich geht es wieder zurück nach Mittelhausen. Diesmal müssen 2.206 Kilometer gesammelt werden. Antje Rübsam hat keinen Zweifel, dass auch das klappen wird. Die ersten 200 standen schon am Mittwoch zu Buche. (mz)