Mittelalter-Folk-Rock mit Eric Fish & Friends auf der Waldbühne

Eric Fish und seine Band spielen an diesem Samstag im Südharz und bald beim Wacken Open Air. Es gibt viel zu sagen, findet der Frontmann von Subway to Sally.

Eric Fish & Friends spielen an diesem Sonnabend auf der Waldbühne in Stolberg.

Stolberg/MZ - Die Musikszene in Deutschland kehrt allmählich zur Normalität zurück. Zu den Sommerfestspielen in Stolberg (Mansfeld-Südharz), die das Stolberger Anderswelt-Theater von Christiane und Mario Jantosch auf der Waldbühne veranstaltet, geben Eric Fish & Friends an diesem Sonnabend, 19.30 Uhr ein Konzert; im Vorprogramm spielen Kimkoi aus Mühlhausen. Helga Koch hat mit dem Musiker und Sänger Eric Fish, der auch als Frontmann von Subway to Sally bekannt ist, gesprochen.