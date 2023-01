Andreas Guhl wurde beim Kreisschützentag in Sangerhausen einstimmig wiedergewählt. Welche Themen noch auf der Tagesordnung standen.

Kreisschützentag in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Andreas Guhl wird auch in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Kreisschützenverbandes Sangerhausen leiten. Auf dem 31. Kreisschützentag des Verbandes, der am Freitag in der Gaststätte „Herrenkrug“ der Kreisstadt anstand, wurde der Sotterhäuser einstimmig wiedergewählt.