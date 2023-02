Kelbra/MZ - 17 Brände, 19 Hilfeleistungen, sieben Verkehrsunfälle und sechs Fehlalarmierungen verzeichnet die Freiwillige Feuerwehr Kelbra in ihrer Einsatzstatistik für das Jahr 2022. Wehrleiter Jens Barthel erinnerte im Rechenschaftsbericht kürzlich in der Jahreshauptversammlung an die Löscheinsätze der Waldbrände im Kyffhäuserwald und am Auerberg, sowie die Einsatzunterstützung unter anderem mit der Drohne beim Erdfallereignis in Riethnordhausen.