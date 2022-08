Mit Video: Was die Schützen in Roßla den Besuchern geboten haben

Roßla/MZ - Nie und nimmer hätten sie das Roßlaer Schützenfest verpassen wollen, zu dem sich viele Schützen aus Mansfeld-Südharz endlich mal wieder in größerem Rahmen getroffen haben! „Wir sind zu fünft hier“, erzählt Andreas Herrmann vom Schützenverein Beyernaumburg. „Corona hat viel kaputt gemacht. Die Vereinsarbeit funktioniert noch, aber es gibt leider nur noch wenige Schützenfeste.“ Herrmann, der aus den Grunddörfern stammt, gehört dem Verein seit 2010 an. „In Beyernaumburg haben wir dieses Jahr nur ein kleines, provisorisches Schützenfest gefeiert, wie immer am 1. Mai.“