Mit Video - Kunst im Sangerhäuser Rosarium wird mit Licht in Szene gesetzt

Im geschickt illuminierten Rosarium geht die Open-Air-Kunstschau zu Ende. Rund 1.000 Besucher erleben den Garten in einer ganz besonderen Stimmung.

Sangerhausen/MZ - Das Abendlicht schwindet, die blaue Stunde senkt sich über den Park. Ganz allmählich übernehmen die Lampen, Leuchten und Lichtbänder die Regie und tauchen den Rosengarten in eine eigentümliche Stimmung - ein wohldosiertes Zusammenspiel von Ruhe und Spannung. Die laue Sommernacht hat viele in den Park gelockt, den man zu so später Stunde nur selten erleben kann. Punkt 21 Uhr beginnen dann auch noch die Grillen zu zirpen - besser kann man es sich nun wirklich nicht wünschen.