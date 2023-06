Am Sonntag war viel los beim Badewannenrennen auf der Helme in Bennungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bennungen - Wie in den besten Zeiten der Formel 1 am Nürburgring – so war die Stimmung am Sonntagnachmittag in Bennungen an der Helme.