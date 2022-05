Auftaktgottesdienst mit Landesbischof Mit Video: Gedenkwoche um die Wohltäterin von Sangerhausen ist gestartet

Jutta von Sangerhausen lebte von 1220 bis 1260 zunächst in der Rosenstadt und später in Kulmsee/Chelmza. Sie kümmerte sich aufopfernd um die Pflege der Armen. Um ihr Andenken zu pflegen, gibt es in Sangerhausen einen Jutta-Verein.