Mit Leserpostkarten unterwegs im idyllischen Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Unsere Postkarten-Serie hat ein großes Echo gefunden. Viele Leser erfreuen sich an den historischen Bildern aus Sangerhausen und der Umgebung, die wir in unregelmäßigen Abständen veröffentlichen. Auch der jüngste Teil kam gut an.

Deshalb legen wir heute mit Karten aus der Sammlung von Berndhard Richter in einem zweiten Teil noch einmal nach. Zu sehen sind diesmal eine Stadtansicht, aufgenommen im Stadtteil Süd, der Innenhof des Neuen Schlosses, dem heutigen Gebäude des Amtsgerichts, die aus dem 12.

Diese Karte zeigt den Innenhof des Neuen Schlosses, den Sitz des Amtgerichts. Nach der Wende wurde das Haus aufwendig saniert. (Foto: Sammlung Bernhard Richter)

Blick auf die Sangerhäuser Ulrichkirche, die aus dem 12. Jahrhundert stammt und zu den ältesten Gebäuden der Stadt zählt. (Foto: Sammlung Bernhard Richter)

Ein Blick auf das Krankenhaus. In der Einfahrt steht ein Krankenwagen. (Foto: Sammlung Bernhard Richter)

Diese Postkarte zeigt die Karl-Liebknecht-Straße. Hinten ist das Gebäude der Feuerwehr zu sehen. (Foto: Sammlung Bernhard Richter)

Jahrhundert stammende Ulrichkirche, die älteste Kirche der Stadt, das städtische Krankenhaus und ein Teil der Karl-Liebknecht-Straße mit den offenbar kurz zuvor errichteten Wohnblöcken links und rechts der Straße. Insgesamt umfasst Richters Sammlung über 3. 000 Karten mit Motiven aus der Stadt und dem Altkreis Sangerhausen.

›› Wer Ansichtskarten zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen will, kann sie an die MZ-Lokalredaktion Sangerhausen, Grauengasse 1 c, 06526 Sangerhausen schicken oder per Mail an redaktion.sangerhausen@mz.de. Sie können uns aber auch anrufen unter 03464/54 40 61 69.