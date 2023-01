Warum sich Kati Völkel in der Awo-Kampagne so engagiert und nicht müde wird, Politiker einzuladen. Was es bisher gebracht hat.

Sangerhausen/MZ - Genau genommen hat Kati Völkel anderes zu tun, als regelmäßig Politiker in ihrem Haus zu empfangen. Ihr Haus – das ist das Pflegeheim der Awo am Rosarium in Sangerhausen. Kati Völkel ist die Geschäftsführerin der Awo Soziale Dienstleistungen gGmbH in Sangerhausen, neben dem Pflegeheim betreibt sie eine altersgerechte Wohnanlage und eine Sozialstation.