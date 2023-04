Rassegeflügelzucht in Sachsen-Anhalt Mit fünf Jahren Europameister: Vater-Sohn-Gespann aus Mansfeld-Südharz ist dem Federvieh verfallen

Rassegeflügelzüchter sind eine schrumpfende Zunft. Nun plagt auch noch die Vogelgrippe die Vereine in Sachsen-Anhalt. Doch ein Vater-Sohn-Gespann aus Kleinleinungen in Mansfeld-Südharz pflegt die Tradition – und findet so zu sich und der Natur.