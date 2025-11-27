Die Mieter am Mühlweg 202 und 203 in Riethnordhausen warteten lange auf Informationen und versorgten sich mit Heizlüftern, der das Stromnetz überlastete. Was der Eigentümer dazu sagt.

Mieter „Am Mühlweg“ in Riethnordhausen waren 16 Tage ohne Heizung und Warmwasserversorgung

Roswitha Heßler hatte am Sonntagabend nur 14 Grad in der Wohnung.

Riethnordhausen/MZ. - „Es wird langsam wieder warm“, freut sich Roswitha Heßler am Dienstag. Die Monteure haben die Heizungsanlage wieder in Gang gebracht, welche die Häuser Am Mühlweg 202 und 203 in Riethnordhausen mit Wärme und warmen Wasser versorgt.