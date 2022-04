Michael Ernst leitet jetzt die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen

Die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen hat einen neuen Schulleiter. Warum sich Michael Ernst bewusst für die Sekundarschule entschied und was sein Erfolgsrezept ist.

Michael Ernst leitet die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - „Ein paar Grünpflanzen müssen noch hier rein, ich weiß“, sagt Michael Ernst, als er in seinem Büro empfängt. Groß zum Einrichten ist er bisher nicht gekommen. Als er am 1. Februar als neuer Schulleiter die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen übernommen hat, war nichts mit Einarbeitungszeit. Ernst musste sofort richtig loslegen. Aber alle haben ihm dabei geholfen. „Die Kollegen haben mich sehr herzlich empfangen und auch von den Schülern bin ich sehr gut aufgenommen worden“, erzählt er.