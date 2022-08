„Mein Bruder ist an der Front“ - Wie Ukrainer in Mansfeld-Südharz den Krieg erleben

In Mansfeld-Südharz leben einige Ukrainer. In Gedanken sind sie bei ihren Freunden und Verwandten in der Ukraine.

Sangerhausen/MZ - Der russische Angriff auf die Ukraine ist mittlerweile über ein halbes Jahr her. Damals, am ersten Tag des Angriffs russischer Militäreinheiten auf die Ukraine, erschien in der MZ ein Artikel, in dem im Landkreis lebende Ukrainer ihre Gedanken und Ängste schilderten.