Mehrjährige Arbeiten enden: Caravan-Stellplatz in Sangerhausen ist so gut wie fertig

Bald wird der sanierte Wohnmobilstellplatz „An der Probstmühle“ in Sangerhausen eingeweiht. Was die Wohnmobil-Touristen dort erwartet.

Sangerhausen/MZ - Caravan-Freunde dürften sich freuen: Am Donnerstag dieser Woche, 17.30 Uhr, weihen Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) und die Stadtverwaltung den sanierten Wohnmobilstellplatz „An der Probstmühle“ in Sangerhausen ein. Damit wird quasi die Caravansaison in der Berg- und Rosenstadt eröffnet.