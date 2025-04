Warum Käßmann mit der Wahl von Thomas Müntzer als Prüfungsthema verärgerte und was sie den Mächtigen heute in einer Fürstenpredigt sagen würde.

Mehrfach spontaner Beifall - Margot Käßmann trifft in Allstedt einen Nerv

Kritik an Kriegsrhetorik

Allstedt/MZ. - Es ist die erste Veranstaltung im neu gestalteten Dom und sie ist gut besucht. Kein Wunder, denn für das vierte Allstedter Gespräch hat die Landeszentrale für politische Bildung einen Gast mit Anziehungskraft gefunden: Margot Käßmann, die stets streitbare frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, zieht am Mittwochabend nicht nur Allstedter, sondern Publikum aus der ganzen Region an.