Sangerhausen/MZ - Im Husarenpförtchen und in der Alten Magdeburger Straße in Sangerhausen haben am Sonntagnachmittag mehrere Papiermülltonnen gebrannt. In der Alten Magdeburger Straße kam die Feuerwehr mit 17 Leuten zum Löscheinsatz.

Brandstiftung und ein Zusammenhang der Brände können laut Mitteilung des Polizeireviers nicht ausgeschlossen werden.