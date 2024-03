Mehrere Brandstellen im Amthof in Allstedt - Was bisher über die beiden Feuer bekannt ist

Allstedt/MZ. - Gleich zweimal innerhalb von drei Tagen hat es auf dem Gelände des so genannten Amthofs in Allstedt gebrannt. Nachdem die Feuerwehr schon am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr zu dem früheren Gutsgelände gerufen worden war, schrillten am Mittwoch um 15.01 Uhr erneut die Sirenen.