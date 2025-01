Vor genau einem Jahr, am 4.1. 2024, kam Bundeskanzler Olaf Scholz in die Region, um sich einen Überblick über das Helme-Hochwasser in Mansfeld-Südharz zu verschaffen. Er besuchte Oberröblingen und Berga. Wie Beteiligte von damals den Trip heute sehen.

Mehr als warme Worte und Fake-News? Was der Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei der Helme-Flut in MSH gebracht hat

Sangerhausen/MZ. - Steht man heute auf der Brücke über die ruhig fließende Helme in Oberröblingen, kann man sich schwer vorstellen, wie dramatisch es hier vor einem Jahr aussah. 2,41 ist der Pegelstand am 4. Janaur 2024 in Bennungen – 1,67 Meter mehr als am gestrigen Freitag. Und auch wenige Kilometer flussabwärts in Oberröblingen sieht es nicht viel besser aus. Im Sangerhäuser Ortsteil wird an diesem Tag wie schon viele Tage zuvor angepackt. Zig Ehrenamtliche helfen, die Flut und ihre Folgen zu bekämpfen, stehen zusammen, reichen sich Sandsäcke zum Verfüllen. Mitten hinein, 11.54 Uhr, landet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem Hubschrauber auf dem Sportplatz, später geht es von Oberröblingen aus nach Berga zu einer Sandsackauffüllstation.