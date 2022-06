Mehl, Speiseöl und Müsli - Einige Regale in den Sangerhäuser Supermärkten sind wie leergefegt

Wie es aktuell in den Geschäften aussieht und welche weiteren Dinge des täglichen Bedarfs jetzt ebenfalls Mangelware sind.

Leere Regale trotz Abgabebeschränkung in einem Supermarkt in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Mittwochmorgen in der Sangerhäuser Kaufland-Filiale. Eine Mitarbeiterin bugsiert eine große Palette voller XXL-Packungen Toilettenpapier an die Stelle, an der zuvor gähnende Leere geherrscht hatte. Keine reguläre Nachlieferung, sondern Aktionsware.