Max Rückschloss und Eric Haedicke vom RSV Sangerhausen holen EM-Titel

Max Rückschloss und Eric Haedicke vom RSV Sangerhausen haben ihren Traum in die Tat umgesetzt. Am Sonnabend sicherte sich die Mannschaft vom RSV Sangerhausen bei der u23-Europameisterschaft in Mosnang (Schweiz) den Titel.

Und das nach einem Turnier, das an Spannung kaum zu überbieten war. Durch die Vorrunde marschierte das Team von Trainer Axel Pfaffenberger souverän. Die Sangerhäuser gewannen ihre Partien gegen Frankreich (6:0), Schweiz II (5:0), Tschechien (5:3) und Österreich (3:2) und kamen so als Gruppensieger mit der makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen in das Halbfinale. Im Halbfinale trafen Max Rückschloss und Eric Hadicke dann auf die Mannschaft der Schweiz.

Hier glückte ihnen ein 5:3-Sieg, der Weg ins Finale war damit frei. Im Endspiel kam es dann zum Duell der beiden Mannschaften aus Deutschland. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 4:4. Auch in der Verlängerung, die 1:1 endete, gab es keinen Sieger. So entschied schließlich das Viermeter-Schießen. Hier hatten die Sangerhäuser die besseren Nerven und setzten sich schließlich 3:2 durch. Damit waren der Titelgewinn und die erfolgreiche Revanche für die Niederlage beim u23-Deutschlandpokal perfekt.