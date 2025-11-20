Matthias Jentzsch aus Oberröblingen wollte schon immer Tierforscher werden. Die ersten Schritte unternahm er im Jugendklub im Spengler-Museum in Sangerhausen. Jetzt ist er Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden.

Oberröblingen - „Ich habe Spaß als Dipterologe“, sagt Matthias Jentzsch. Und wer seinen Vortrag bei der Tagung „Auf sechs Beinen durchs Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz “ verfolgte, wollte anschließend selbst nach Schwebfliegen, Waffenfliegen, Raubfliegen, Dickkopffliegen und Wollschweber Ausschau halten. Für den Insektenkundler, dessen Spezialgebiet die Zweiflügler sind, war es ein Heimspiel.