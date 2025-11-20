Persönlichkeiten aus MSH Matthias Jentzsch begeistert nicht nur Studenten in Dresden fürs Fliegenfangen
Matthias Jentzsch aus Oberröblingen wollte schon immer Tierforscher werden. Die ersten Schritte unternahm er im Jugendklub im Spengler-Museum in Sangerhausen. Jetzt ist er Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Dresden.
20.11.2025, 06:00
Oberröblingen - „Ich habe Spaß als Dipterologe“, sagt Matthias Jentzsch. Und wer seinen Vortrag bei der Tagung „Auf sechs Beinen durchs Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz “ verfolgte, wollte anschließend selbst nach Schwebfliegen, Waffenfliegen, Raubfliegen, Dickkopffliegen und Wollschweber Ausschau halten. Für den Insektenkundler, dessen Spezialgebiet die Zweiflügler sind, war es ein Heimspiel.