Die Einicke-Gesellschaft aus Göttingen führt das vom einstigen Stolberger Hofkapellmeister Kieling komponierte Werk in der Martinikirche auf.

Matthäus-Passion erklingt in der Stolberger Martinikirche

Stolberg/MZ - Corinna Morys-Wortmann war schon zweimal in Stolberg, vor gut drei Jahren. Das Städtchen gefalle ihr, sagt sie. In Kürze wird die Göttingerin erneut in den Südharz reisen. Diesmal mit den meisten der 25 Mitglieder der Georg-Friedrich-Einicke-Gesellschaft, die sich den Werken weniger bekannter Komponisten des 18. Jahrhunderts widmet.