Mara-Luisa ist Baby Nummer 555 in diesem Jahr

Sangerhausen/MZ/bl - Mara Luisa heißt das 555. Baby, das im Jahr 2022 in der Helios-Klinik Sangerhausen das Licht der Welt erblickte. Am 20. Dezember um 11.44 Uhr war es soweit. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses verriet, wog Mara Luisa bei ihrer Geburt 3.570 Gramm und maß 54 Zentimeter. „Mutter und Kind sind wohl auf und haben die Geburt gut überstanden“, so Dr. Olaf Parchmann, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Helios Klinik Sangerhausen. Und somit ist das Weihnachtsglück für Katrin und Michael Dräger als stolze Eltern perfekt, nun sind die Drägers zu fünft.