Nachbarn besorgt: Mansfeld-Südharz kontrolliert Einhaltung der Quarantäne nur anlassbezogen

Information an Nachbarn liegt in der Zuständigkeit des Vermieters.

Sangerhausen/MZ - Ein Ehepaar aus Sangerhausen (Mansfeld-Südharz), das in einem Mehrfamilienhaus in Südwest wohnt und längst im Rentenalter ist, sorgt sich. Denn nur zufällig hätten sie mitbekommen, dass es einen Coronafall in ihrer Nachbarschaft gibt. „Wir hätten uns eine Information in unserem Hauseingang gewünscht, natürlich ohne Namen zu nennen. Aber wenn man so was weiß, trägt man doch im Treppenhaus eine Maske.“