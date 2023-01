Der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges der Firma Pre Zero, das die Gelben Säcke abholt, soll in Agnesdorf eine Katze überfahren haben. Ein Augenzeuge hat den Vorfall beobachtet ...

Die kleine Charlotte (hier ein älteres Foto) mit ihrem geliebten Kater Max. DasTier wurde am Montag überfahren - möglicherweise absichtlich.

Agnesdorf/MZ - Die zweijährige Charlotte verstand die Welt nicht mehr. Als sie am Montagnachmittag mit ihrer Mutter Jule Mennecke nach Hause in Agnesdorf kam, wartete Max, einer der beiden Kater der Familie, anders als sonst nicht an der Haustür.