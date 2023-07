Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Ist 2023 vom Niederschlag her ein halbwegs normales Jahr? Vom Gefühl her möchte man sagen: Ja. Denn anders als in den Dürrejahren 2018 und ’19 hat es immer wieder Regengüsse gegeben. Und die auch nicht in Form von Unwetter-Wassermassen, die schneller weglaufen, als der Boden sie aufnehmen kann. Oft hatten wir in diesem Jahr tatsächlich schon schönen Landregen, der in den Boden eindringt und von den Pflanzen gut verwertet werden kann.