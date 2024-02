Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll in MSH schnell eingeführt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen - Nach der bundesweiten Einigung auf eine Bezahlkarte für Asylbewerber will Mansfeld-Südharz so eine Geldkarte mit eingeschränkten Funktionen schnell einführen; unter anderem sollen so zum Beispiel keine Auslandsüberweisung mehr möglich sein.