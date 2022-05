Männertag rund um Sangerhausen - auf dem Trekker und zu Fuß

Sangerhausen/MZ - Laut tuckernd kommt ein orangefarbener Traktor auf dem Feldweg gefahren. Im Gepäck: Eine gut gelaunte Männertags-Runde. Es ist die Wallhausen-Crew-off-de-Helme. Seit vier Jahren fährt sie zum Männertag ihre Runde. „Den halben Tag sind wir unterwegs, machen hier und da Station“, so Rick Heßler, der den Trekker führt. Die jungen Männer kommen gerade vom Tannengarten im Kälbertal in Hohlstedt. Dort kehrt man gerne ein, wie Olaf Schulter aus Edersleben sagt. Denn neben der herrlichen Landschaft und der netten Bedienung trifft man auch immer Freunde. Das freut natürlich Thomas Probst, der mit Sohn Felix und Nandor Büchel Essen und Trinken ausgab. Dazu noch Musik von der Band „Die Tagelöhner“. Das gefällt den Gästen. Der Tag, der vor Jahren noch reine Männerdomäne war, hat sich heute zum Familientag gewandelt. Mit Frauen zog eine große Partie um Reiner Kahl los. Mit dabei der Hut seines Großvaters, natürlich mit Kanarienvogel. Von Sangerhausen geht es für sie nach Wippra. Ziel war das Mühlen-Café. Fast schon sportlich ging es bei Nino, Marius, Max, den beiden Lucas’ und Cedrik zu. Während ihrer Runde spielten sie Flanky-Ball. Ein Ziel- und Geschwindigkeitsspiel, bei dem die Mannschaft gewinnt, die am schnellsten ihr Bier austrinkt. Besinnlicher ging es bei Jens und Marco zu. Sie genossen auf Feld- und Wiesenwegen den Spaziergang zwischen Lengefeld und Morungen. Familiär ging es auch in der Allstedter Stadtmühle zu - bei Waffeln, Pommes und Getränken…

