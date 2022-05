Mangel in MSH verschärft sich: Warum viele Sangerhäuser verzweifelt einen Hausarzt suchen

Auf die Schnelle in Mansfeld-Südharz einen Hausarzt zu finden, ist momentan ein Ding der Unmöglichkeit. Welche Erfahrungen haben Sie auf der Suche nach einem Hausarzt gesammelt? Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse rund um das Thema Hausarzt per Mail an [email protected]

Sangerhausen/MZ - Elfriede und Hans-Peter Hain sind verzweifelt. In ihrer Not haben sie nun sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeschrieben und um Hilfe gebeten. Denn ab Ende März werden die 81-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Mann wie viele andere Sangerhäuser höchstwahrscheinlich ohne Hausarzt dastehen: Ihre langjährige Hausärztin Angelika Herzog, bei der sie fast 20 Jahre in Behandlung waren, will dann in den Ruhestand gehen.