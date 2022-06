Maler und Grafiker Andreas Hornbogen gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag

Der Maler und Grafiker Andreas Hornbogen verarbeitet in seinen Werken auch Umweltthemen. Wie es dazu kam und was er mit Weihnachten verbindet.

Berga/Wallhausen/MZ - Dass er einmal Maler werden würde, hat sich bei Andreas Hornbogen bereits früh angedeutet. „Schon in meiner Schulzeit hat mich die Kunst begleitet. Ich habe eigentlich immer schon am liebsten gemalt und gezeichnet. Ich habe zu DDR-Zeiten auch regelmäßig an den Schulmessen teilgenommen. Damals wurden auch einige meiner Kunstwerke nach Moskau geschickt“, erinnert sich der 49-jährige Maler und Grafiker.